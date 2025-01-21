Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otelde yangın: 10 ölü, 32 yaralı (12)

Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri, hastane morglarına; yaralılarsa tedavileri için acil servislere götürüldü. İzzet Baysal Devlet Hastanesi ile Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde polis ekipleri önlemler aldı. Ölenlerin yakınları, hastane önünde çaresiz bekleyişlerini sürdürüyor. Yaralı yakınları da gelecek güzel bir haber bekliyor.

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