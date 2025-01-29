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        Kartalkaya'da facianın yaşandığı otelin çalışanı: Yangın saat 03.00'ten önce çıktı (3)

        DENETİMFİRMASI YETKİLİSİ ADLİ KONTROLLE SERBEST Grand Kartal Otel'de 78 kişinin öldüğü otel yangını ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan FQC Global Danışmanlık A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.01.2025 - 15:50 Güncelleme: 29.01.2025 - 15:55
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        Kartalkaya'da facianın yaşandığı otelin çalışanı: Yangın saat 03.00'ten önce çıktı (3)
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        DENETİMFİRMASI YETKİLİSİ ADLİ KONTROLLE SERBEST

        Grand Kartal Otel'de 78 kişinin öldüğü otel yangını ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan FQC Global Danışmanlık A.Ş.'nin yetkilisi Ali A. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ali A., adliye önünde kendisini bekleyen gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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