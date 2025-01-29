Kartalkaya'da facianın yaşandığı otelin çalışanı: Yangın saat 03.00'ten önce çıktı (3)

Grand Kartal Otel'de 78 kişinin öldüğü otel yangını ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan FQC Global Danışmanlık A.Ş.'nin yetkilisi Ali A. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ali A., adliye önünde kendisini bekleyen gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.

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