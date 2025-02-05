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        Otel yangını soruşturmasında İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve yardımcısı gözaltına alındı

        BOLU'da 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel yangını soruşturması kapsamında Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli ve Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 01:14 Güncelleme: 05.02.2025 - 01:14
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        Otel yangını soruşturmasında İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve yardımcısı gözaltına alındı
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        BOLU'da 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel yangını soruşturması kapsamında Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli ve Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal gözaltına alındı.

        Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de 21 Ocak gecesi çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetti. Soruşturma kapsamında 28 kişi gözaltına alındı. Aralarında otelin sahibi Halit Ergül, genel müdürü Emir Aras, itfaiyeden sorumlu Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdürvekili Kenan Coşkun'un da bulunduğu 19 şüpheli tutuklandı. Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

        2 YENİ GÖZALTI

        Olayla ilgili süren soruşturma kapsamında bugün Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli ve Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal, gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgularının sürdüğü belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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