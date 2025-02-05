Kartalkaya'da 78 kişinin öldüğü otelin sahibinin eşine yurt dışı çıkış yasağı

BOLU’da, 78 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin soruşturmada tutuklanan otel sahibi Halit Ergül’ün eşi ve aynı zamanda Grand Kartal A.Ş.’nin ortağı Emine Murtezaoğlu Ergül hakkında yurt dışı çıkış yasağı kararı verildi.

Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Otel’de 21 Ocak gecesi çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetti. Yangın soruşturması kapsamında gözaltına alınan 30 kişiden, aralarında otelin sahibi Halit Ergül, genel müdürü Emir Aras, itfaiyeden sorumlu Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun'un da bulunduğu 19 şüpheli tutuklandı. 8 şüpheli adli kontrolle serbest kalırken 1 şüpheli ise savcılık ifadesi sonrası serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında dün Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli ve Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal, jandarma tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgularının sürdüğü belirtildi.

Ayrıca tutuklu bulunan Halit Ergül'ün eşi ve aynı zamanda Grand Kartal A.Ş.’nin hissedarı olan Emine Murtezaoğlu Ergül için savcılık tarafından adli kontrol tedbiri olarak yurt dışı çıkış yasağı kararı verildi.