Haberleşme kablolarını çalıp kaçan şüpheliler ormanda yakalandı; 1 tutuklama
BOLU'nun Mengen ilçesinde haberleşme kablolarını çalan 2 şüpheli, jandarma ekiplerinin takibiyle kaçtıkları ormanda yakalanıp gözaltına alındı.
BOLU'nun Mengen ilçesinde haberleşme kablolarını çalan 2 şüpheli, jandarma ekiplerinin takibiyle kaçtıkları ormanda yakalanıp gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı.
Olay, Mengen'in Emirler köyü mevkisinde meydana geldi. Bolu Jandarma Komutanlığı JASAT ve Jandarma Asayiş Timleri, bölgedeki haberleşme kablolarını kesip kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Jandarmayı fark edip kaçan 2 şüpheli ormanda yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelilerin aracında yapılan aramada çok miktarda kablo ile olayda kullanılan demir kesme makası ele geçirildi. Şüpheliler, İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden E.T. çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanırken, T.T. ise serbest bırakıldı.
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