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        FLAŞ

        AnkaraCumhuriyet Başsavcılığı'nda Rasim Ozan Kütahyalı, hakkında yürütülen 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' konusu soruşturması kapsamında Bolu'da gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 15:59 Güncelleme: 17.04.2025 - 15:59
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        AnkaraCumhuriyet Başsavcılığı’nda Rasim Ozan Kütahyalı, hakkında yürütülen 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' konusu soruşturması kapsamında Bolu'da gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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