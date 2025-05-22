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        Bolu'da yıldırım düşme anları kameralarda

        BOLU'da, gök gürültülü sağanak yağış etkili olurken, yıldırım düşme anları cep telefonu kameralarına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 23:21 Güncelleme: 22.05.2025 - 23:25
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        Bolu'da yıldırım düşme anları kameralarda
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        BOLU’da, gök gürültülü sağanak yağış etkili olurken, yıldırım düşme anları cep telefonu kameralarına yansıdı.

        Bolu’da gün boyu güneşli olan hava, akşam saatlerinde yerini sağanak yağışa bıraktı. Gök gürültülü yağmurla birlikte arka arkaya çakan şimşekler, gökyüzünü aydınlattı. Düşen yıldırım da kentte korkuya neden oldu. Yıldırım düşme anları cep telefonu kameralarına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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