Bolu'da yıldırım düşme anları kameralarda

Bolu’da gün boyu güneşli olan hava, akşam saatlerinde yerini sağanak yağışa bıraktı. Gök gürültülü yağmurla birlikte arka arkaya çakan şimşekler, gökyüzünü aydınlattı. Düşen yıldırım da kentte korkuya neden oldu. Yıldırım düşme anları cep telefonu kameralarına yansıdı.

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