Kaçan kurbanlık boğa ormanda yakaladı

Olay, merkeze bağlı Kızılağıl köyünde meydana geldi. Kurban Bayramı'nda kesime götürülen boğa, sahibinin elinden kaçtı. Köylüler tarlaya kaçan boğanın peşine düştü. Bir süre sonra ormana giren boğa, yaklaşık bir saat süren çalışmayla köylüler tarafından yakalandı. O anlar, köylüler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

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