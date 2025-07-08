Kartalkaya'da 78 kişinin öldüğü otel yangınına ilişkin davanın duruşmasında 2'nci gün (6)

SANIKVE MAĞDUR AİLELERİN BEKLEYİŞİ

Bolu Kartalkaya'daki otel yangının davası 2'nci gününde devam ederken, mağdur ve sanık yakınları davanın görüldüğü okulun çevresinde kapatılan sokakta bekleyişlerini sürdürüyor. Aileler, okul çevresinde belediyenin kurduğu gölgeliklerin altında sandalyelerde oturuyor. Polis ekipleri girişlerde önlemlerini sürdürürken, belediyenin hizmet aracından da yiyecek ve içecek ikramı yapılıyor. Başka illerden gelenler otellerde konaklarken; sanık ve mağdur yakınları ile duruşmayı takip eden diğer vatandaşlar, sabah saatlerinde duruşmanın yapıldığı alana geliyor.

'İNŞALLAH ADALET DOĞRU ŞEKİLDE YERİNİ BULUR'

Eski İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü, tutuklu sanık Mehmet Özel'in kızı Elif Özel (26), "Bizim için yıpratıcı bir süreç. Bu kadar acısı olan ailelerin karşı tarafında yargılanmak bizim için çok zor. Biz de bu acıyı onlar kadar yaşamasak da onların yanında destek olmaya çalışıyoruz. Bir yandan tabii ki babamın yanındayız. Buradayız, biz de aynı şekilde üzgünüz. İnşallah adalet doğru şekilde yerini bulur, biz de bekliyoruz. Hayata devam etmeye çalışıyoruz. Buradaki insanları görüyoruz, üzgün olduğunu görüyoruz. Acılarına bir nebze şahit olabiliyoruz. Bu bizim için üzücü, yıpratıcı. Bir yandan babamızı çok özlüyoruz, onu görmek istiyoruz ama bu süreçlerde zorlanıyoruz. Öyle arada kalmışlık, bizim için zor. Hayata devam etmeye çalışıyoruz. Bir yandan da hep aklımız buralarda, günümüz böyle geçiyor. İnşallah adalet yerini bulur. Acısı olan insanların acısı dinmeyecektir, kayıplar yerine gelmeyecektir ama umarım içlerine bir damla su serpilir" diye konuştu.