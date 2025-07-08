Kartalkaya'da 78 kişinin öldüğü otel yangınına ilişkin davanın duruşmasında 2'nci gün (9)

GAZTESİSATI TEKNİK SERVİS SORUMLUSU: STANDART DIŞI BİR UYGULAMA GÖRMEDİM

Bolu'da 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel yangını davasında, tutuklu sanık gaz tesisatı teknik servisi sorumlusu Muharrem Şen’in savunması alındı. Şen savunmasında, “Benim proje sorgulama yetkim yoktur. Proje sorgulasam da ben mühendis değilim, anlayamam. Projedeki kusurlar benim alanım değil. Ben bana verilen talimatla bakım yapan teknik servisim. LGP’nin flexinin dış izolasyonun yanması gaz kaçıracağı ve yanacağı anlamına gelmez. Gazı tutan borunun içindeki hasır teldir. Erime derecesi 1400 derecelerdedir. Çöp kutusunun yanmasıyla eriyecek bir şey değil. Ayrıca alarmın devreye girmemesi, gaz kaçağı olmadığı anlamına gelir. Yaptığım son kontrolde alarm cihazları sorun anında gazı otomatik kesmekteydi. Diğer tesisatta ve flexi borularda sorun görmedim. Proje çizme, onaylama imal etme yetkim yoktur. Ben otele 2022'de bir kez gittim. LPG tankının kapağını değişseniz de olur, değişmeseniz de 2 ay sonra tekrar gidip onu değiştirdim. Başka bir eksik olsa onu da yapardım. 2024'te de tekrar gittim ama kimseyi göremediğim, yetkiliye ulaşamadığım için otele giremedim, kapalıydı. Boruları herkes değiştirebilir, gittiğimde standart dışı bir uygulama görmedim. Suçlamaları kabul etmiyorum, suçsuzum” dedi.