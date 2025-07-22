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        Göle düşüp boğulan Furkan toprağa verildi; beldede 3 gün tüm etkinlikler iptal edildi

        BOLU'nun Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesinde, Karamurat Gölü'nde alabora olan bottan suya düşüp hayatını kaybeden Furkan Özdemir (18), toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 18:42 Güncelleme: 22.07.2025 - 18:45
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        Göle düşüp boğulan Furkan toprağa verildi; beldede 3 gün tüm etkinlikler iptal edildi
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        BOLU'nun Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesinde, Karamurat Gölü’nde alabora olan bottan suya düşüp hayatını kaybeden Furkan Özdemir (18), toprağa verildi. Büyük üzüntü yaratan Furkan’ın ölümü nedeniyle Taşkesti Belediyesi, beldede 3 gün boyunca tüm etkinliklerin iptal edildiğini duyurdu.

        Olay, önceki gün saat 19.00 sıralarında ilçeye bağlı Taşkesti beldesindeki Karamurat Gölü'nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla göl kenarında piknik yapan Furkan Özdemir, bir süre sonra botla tek başına göle açılmak istedi. Özdemir, bindiği botun alabora olmasının ardından göle düştü. Özdemir gölde kaybolurken, bölgeye sevk edilen Jandarma Arama Kurtarma, Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma, AFAD ile Bolu Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma ve Taşkesti Belediyesi itfaiye ekipleri arama çalışması başlattı. Havanın kararması ile ara verilen arama çalışmaları, sabah erken saatlerde tekrar başladı. Ekiplerin yaptığı aramada suyun yaklaşık 7 metre derinliğinde Özdemir'in cansız bedenine ulaşıldı. Özdemir'in cansız bedeni, gölden çıkartılarak otopsi için ilçe Devlet Hastanesine götürüldü.

        Özdemir’in cenazesi işlemlerin ardından ailesi tarafından teslim alındı. Furkan Özdemir için Arpaseki Camii’nde öğlen vakti cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Özdemir’in ailesi, yakınları, belde halkı ve çevre köylerden çok sayıda kişi katıldı.

        3 GÜN TÜM ETKİNLİKLER İPTAL

        Taşkesti Belediyesi, beldeyi yasa boğan ölüm nedeniyle 3 gün boyunca tüm etkinliklerin iptal edildiğini duyurdu. Belediyeden yapılan açıklamada şöyle denildi:

        "Karamurat Gölü’nde meydana gelen elim olay sonucunda hayatını kaybeden Furkan Özdemir’in derin acısını tüm beldemiz olarak yüreklerimizde hissediyoruz. Bu büyük kaybın ardından, Taşkesti Belediye Başkanımız Sayın Saim Çevik’in talimatıyla beldemizde 3 gün süreyle tüm eğlence programları, müzik yayınları ve benzeri etkinlikler iptal edilmiştir. Merhum Furkan evladımıza Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz. Acımız büyük, başımız sağ olsun.”

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