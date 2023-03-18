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BOLU (AA) - Bolu'nun Seben ve Kıbrıscık ilçelerinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Kıbrıscık ilçesinde Örenpark tören alanındaki törene, Kaymakam Ali Erdoğan, Belediye Başkanı Emin Tekemen, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra protokol üyeleri ile vatandaşlar şehitlerin kabirlerini ziyaret ederek dua etti.

Seben ilçesinde ise Seben Ortaokulu'nun önünde tören düzenlendi.

Kaymakam Tuğçe Orhan, Belediye Başkanı Fatih Kavak, protokol üyeleri ve ilçe halkının katılımıyla düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.



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