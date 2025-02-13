Bolu'dan kısa kısa

Kursa katılan din görevlileri, Göynük İlçe Müftüsü Erkan Aksu, Şube Müdürü Muhittin Aydoğan ve Çeşme Camii Müezzin Kayyımı Murat Vural ile alanında uzman isimlerden eğitim aldı.

Göynük Müftülüğünce, ilçede görev yapan din görevlilerinin bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla "Talim ve Tashih-i Huruf Kursu" düzenlendi.

- Göynük'te din görevlileri için "Talim ve Tashih-i Huruf" kursu düzenlendi

Açıklamada, gasilhanenin, cenaze hizmetlerinin daha düzenli ve sağlıklı şekilde yürütülmesine katkı sağlayacağı kaydedildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Göynük Şehit Ziya Sarpkaya İlçe Devlet Hastanesi'nin bir odasının düzenlenip modern ve hijyenik koşullarda hizmet verecek gasilhanenin ilçeye kazandırıldığı belirtildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.