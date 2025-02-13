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        Bolu Dağı'nda sis etkili oldu

        BOLU Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yaklaşık 20 metreye kadar düştü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 11:18 Güncelleme: 13.02.2025 - 11:20
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        Bolu Dağı'nda sis etkili oldu
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        BOLU Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yaklaşık 20 metreye kadar düştü.

        Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde sabah erken saatlerden itibaren sis etkili oldu. Bolu Dağı'nın Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yaklaşık 20 metreye kadar düştü. Bolu Dağı geçişinin virajlı ve rampalı yollarında sürücüler, sis nedeniyle araçları ile yavaş ilerledi.

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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