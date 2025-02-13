Bolu Dağı'nda sis etkili oldu
BOLU Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yaklaşık 20 metreye kadar düştü.
BOLU Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yaklaşık 20 metreye kadar düştü.
Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde sabah erken saatlerden itibaren sis etkili oldu. Bolu Dağı'nın Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yaklaşık 20 metreye kadar düştü. Bolu Dağı geçişinin virajlı ve rampalı yollarında sürücüler, sis nedeniyle araçları ile yavaş ilerledi.
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