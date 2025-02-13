Bolu'daki yangına ilişkin müfettiş raporu: İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve yardımcısı hukuki sorumlu

BOLU'da kayak merkezi Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangın faciasına ilişkin soruşturma kapsamında İçişleri Bakanlığı'na bağlı mülkiye müfettişlerinin ön inceleme raporu tamamlandı. Raporda; İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli ile yardımcısı Bünyamin Bal'ın denetime ilişkin eksikliklerin zamanında tespit edilmesi için gerekli kararları almadıkları ve asgari özeni göstermedikleri gerekçesiyle hukuki sorumluluklarının bulunduğu vurgulandı.

Kayak merkezi Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de 21 Ocak’ta gece saatlerinde çıkan yangında 78 kişi yaşamını yitirdi. Soruşturma kapsamında 31 kişi gözaltına alınırken, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdürü Kenan Coşkun, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, otelin sahibi Halit Ergül, otel yöneticileri ve otel çalışanlarının da bulunduğu 22 şüpheli tutuklandı. Soruşturma kapsamında İçişleri Bakanlığı'na bağlı mülkiye müfettişleri de ön inceleme raporunu tamamladı.

İHMAL GEREKÇESİYLE İNCELEME YAPILDI

Müfettişler, İl Özel İdaresi tarafından denetimlerde ihmalleri bulunduğu gerekçesiyle Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal, Denetim Müdürü Yeliz Erdoğan, eski Ruhsat ve Denetim Müdürü Mehmet Özel, Ruhsat ve Denetim müdürlüğü şefi Ahmet Karaaslan, Ruhsat ve Denetim müdürlüğünde görevli gıda mühendisi Muhammed Yılmaz, Ruhsat ve Denetim müdürlüğünde görevli çevre sağlık teknisyeni Cemal Yılmaz ile Ruhsat ve Denetim müdürlüğü eski memuru Davut Akgül hakkında ön inceleme yaptı.

OTEL, İL ÖZEL İDARE EKİPLERİ TARAFINDAN 5 KEZ DENETLENMİŞ

Müfettişlerin incelemelerinin ardından hazırlanan ön inceleme raporunda otelin iş yeri açma ve çalışma ruhsatının 26 Kasım 2007, 3 Mart 2008 ve son olarak 29 Aralık 2015 tarihinde olmak üzere 3 ayrı iş yeri açma ve çalışma ruhsatının düzenlendiği ifade edildi. Raporda ayrıca otelin 17 Mart 2011, 28 Ocak 2016, 21 Ocak 2019, 8 Şubat 2021 ve 14 Şubat 2024 olmak üzere 5 kez denetlendiği belirtilerek, "Bu denetimlerde mutfak bölümleri, gıda hazırlama bölümleri, gıda muhafazası, içme ve kullanma suyu temin etme şekli analiz raporu, havalandırma sistemi, personel hijyeni gibi hijyen ve gıda güvenliğini ilgilendiren alanlar denetlenmeye çalışılmıştır. Denetim yapan personelin çevre sağlık teknisyeni ve gıda mühendisi olması sebebiyle kendi alanları ile ilgili denetim gerçekleştirmişlerdir. İl Özel İdaresi denetim içeriğinin yangın güvenlik önlemleri gibi doğrudan denetleme yetkisi ve uzmanlık gerektiren konularda ise ruhsat sahibinden daha önce de istendiği gibi yangın güvenlik önlemlerinin güncelliğini koruyup korumadığının anlaşılabilmesi için yeni bir belge isteyebileceği gibi resen harekete geçerek bu belgeyi düzenleme yetkisi olan kurum ile yazışma yapmasına engel bir durum bulunmamaktadır" denildi.