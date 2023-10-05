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        Bolu'da otomotiv malzemesi çalan şüpheli suçüstü yakalandı

        Bolu'da otomotiv malzemesi çalan hırsızlık şüphelisi, ikinci kez gittiği iş yerinde polis tarafından suçüstü gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 15:38 Güncelleme: 05.10.2023 - 15:48
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        Bolu'da otomotiv malzemesi çalan şüpheli suçüstü yakalandı
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        Bolu'da otomotiv malzemesi çalan hırsızlık şüphelisi, ikinci kez gittiği iş yerinde polis tarafından suçüstü gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Bolu Sanayi Sitesi'nde otomotiv yedek parça ve malzeme satışı yapılan iş yerinde hırsızlık olduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüpheli D.A'yı takibe aldı.

        Zanlının birkaç gün sonra hırsızlık yapmak için yeniden iş yerine geldiğini tespit eden ekipler, operasyonla şüpheliyi suçüstü yakaladı.

        Yaklaşık 15 bin lira değerindeki çalıntı malzemeler ise iş yeri sahibine teslim edildi.

        Farklı suçlardan çok sayıda suç kaydı bulunan zanlı, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli D.A, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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