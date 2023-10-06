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        Kızılay, huzurevi sakinlerinin doğum gününü unutmadı

        Türk Kızılay Bolu Şubesi, kentteki huzurevlerinde kalan yaşlıların doğum gününü kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 13:00 Güncelleme: 06.10.2023 - 13:00
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        Kızılay, huzurevi sakinlerinin doğum gününü unutmadı
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        Türk Kızılay Bolu Şubesi, kentteki huzurevlerinde kalan yaşlıların doğum gününü kutladı.

        Kızılay Bolu Şubesi tarafından huzurevi sakinlerinin kendilerini yalnız hissetmemesi ve gençlerle kaynaşarak tecrübe aktarımı yapmasını sağlamak amacıyla proje başlatıldı.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile gerçekleştirilen proje kapsamında Kızılay personeli ve gönüllü gençler, her ay huzurevi ziyareti yaparak doğum günü olan yaşlılar için kutlama yapacak.

        Etkinliğin ilki İzzet Baysal Vakıf Huzurevinde gerçekleşti.

        Huzurevine gelen genç gönüllüler, önce büyüklerinin ellerini öptü, ardından onlarla sohbet ederek çeşitli oyunlar oynadı.

        Bazı gençler, yaşlıların el ve parmak hareketlerinin güçlenmesini sağlamak için boyama kitaplarındaki şekilleri boyamasına yardım etti, bazıları da hafızalarının güçlenmesi için satranç oynadı.

        Daha sonra ekim ayında 87 ve 77 yaşına giren 2 huzurevi sakini için doğum günü pastası kesildi.

        Türk Kızılay Bolu Şubesi Başkan Yardımcısı Tuğba Ulusoy, yaşlıların Türkiye'nin hafızasını oluşturan en önemli değerlerden olduğunu kaydetti.

        Etkinlikle yaşlılar ile gençler arasında köprü oluşturduklarını dile getiren Ulusoy, "Sizlerden öğreneceğimiz çok şey var. Gençlere aktaracağınız çok şey var. Sohbetiniz bizim için çok değerli. Hem gönüllerinizi alalım hem de doğum günlerinizi hatırlayalım dedik." diye konuştu.

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