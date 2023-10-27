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        Bolu'da 100. Yıl Bisiklet Turu düzenlenecek

        Bolu'da, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında bisiklet turu gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 13:05 Güncelleme: 27.10.2023 - 13:05
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        Bolu'da 100. Yıl Bisiklet Turu düzenlenecek
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        Bolu'da, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında bisiklet turu gerçekleştirilecek.

        Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında, öğrenciler, sporcular ve vatandaşların katılımı ile il merkezinde bisiklet turu yapılacak.

        Yarın saat 12.00'de Bolu Valiliği önünden başlayacak bisiklet turu, İzzet Baysal Caddesi, Uğur Mumcu Parkı, Şehit Kani Caddesi, Tahvil Mehmet Paşa Caddesi, Ertuğrul Sokak, Konuralp Caddesi ve Atatürk Bulvarı'nda devam edecek.

        Yaklaşık 500 kişi, 4 kilometre boyunca pedal çevirdikten sonra turu Anıtpark'ta tamamlayacak.

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