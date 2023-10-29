2023 Türkiye Ralli Şampiyonası'nda 4. ayak yarışları tamamlandı Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından Bolu'da düzenlenen Petrol Ofisi Maxima 2023 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 4. yarışı olan "100. Yıl Rallisi" tamamlandı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından Bolu'da düzenlenen Petrol Ofisi Maxima 2023 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 4. yarışı olan "100. Yıl Rallisi" tamamlandı.

TOSFED ve Bolu Offroad Spor Kulübü tarafından, Bolu Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Bolu Belediyesi katkılarıyla düzenlenen organizasyona katılan 63 araç ve 126 sporcu, ikinci günde 4 etapta mücadele etti.

Toplam uzunluğu 294,63 kilometre olan 9 etaptan oluşan ve iki gün süren yarışları, Castrol Ford Team Türkiye'den Ali Türkkan-Burak Erdener ikilisi kazandı.

Hafta boyunca tüm etapları kazanan ikili, bu sezonki ilk Türkiye Ralli Şampiyonası etap galibiyetini almış oldu.

Yarışların bitiminin ardından Hükümet Meydanı'nda düzenlenen ödül töreninde, Bolu Valisi Erkan Kılıç, MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül ve protokol üyeleri, sporculara kupa, plaket ve hediyelerini verdi.

En yakın rakibine 2 dakika 40 saniye fark atan Red Bull sporcusu Ali Türkkan, "9 etabın 9'unu da kazanarak kusursuz yarışa imza attık. Her şeyden önemlisi bugün Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlarken, aynı zamanda galibiyet sevinci yaşadık. Bu yarış, kariyerimdeki en özel galibiyetlerden biri oldu." ifadesini kullandı.

Türkiye Ralli Şampiyonası'nda bir sonraki etap Ege Rallisi, 18-19 Kasım'da İzmir’de düzenlenecek. 9-10 Aralık'ta Kocaeli Rallisi ile devam edecek sezon, 23-24 Aralık'taki İstanbul Rallisi ile sona erecek.