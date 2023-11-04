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        Bolu'da park halindeki arazi aracında çıkan yangın söndürüldü

        Bolu'nun Mudurnu ilçesinde park halindeyken yanan arazi aracı kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 16:07 Güncelleme: 04.11.2023 - 16:18
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        Bolu'da park halindeki arazi aracında çıkan yangın söndürüldü
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        Bolu'nun Mudurnu ilçesinde park halindeyken yanan arazi aracı kullanılamaz hale geldi.

        Kaygana Mahallesi'nde park halinde bulunan M.K'ye ait arazi aracında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangın, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Yangında arazi aracı kullanılamaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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