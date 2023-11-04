Bolu'da park halindeki arazi aracında çıkan yangın söndürüldü

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde park halindeyken yanan arazi aracı kullanılamaz hale geldi.

Kaygana Mahallesi'nde park halinde bulunan M.K'ye ait arazi aracında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangında arazi aracı kullanılamaz hale geldi.

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