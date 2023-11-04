Gölcük Tabiat Parkı'nda hafta sonu ziyaretçi yoğunluğu yaşandı

Günübirlik tatilciler, doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı'nda yoğunluk oluşturdu.

Kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta bulunan tabiat parkı, hafta sonunda yerli ve yabancı tatilcilerin gözde mekanı oldu.

Günübirlik tatil için tabiat parkına gelenler, göl çevresinde yürüyüş yapıp bisiklet ve golf araçlarıyla göl çevresinde tur atarak, belirlenen alanlarda piknik yapıp eşsiz manzarada fotoğraf çektirerek keyifli vakit geçirdi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.