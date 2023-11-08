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        Bolu'da sis zincirleme trafik kazasına neden oldu

        Bolu'da sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 10:12 Güncelleme: 08.11.2023 - 10:12
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        Bolu'da sis zincirleme trafik kazasına neden oldu
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        Bolu'da sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        D-100 kara yolundan İstanbul istikametinde ilerleyen H.Ç. yönetimindeki 45 R 2600 plakalı otomobil, sis nedeniyle görüş mesafesinin azalması sonucu Kartalkaya kavşağındaki kırmızı ışıkta duran S.G. idaresindeki 14 ACK 140 plakalı otomobil ve N.B'nin kullandığı 06 FE 6641 plakalı kamyona çarptı.

        Kazada H.Ç. yönetimindeki otomobilde yolcu olarak bulunan L.Ç. yaralandı.

        Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralı yolcu, sağlık personelince ayakta tedavi edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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