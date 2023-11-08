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        Trampolin Cimnastik Milli Takımı, Dünya Şampiyonası için Bolu'da kampa girdi

        Trampolin Cimnastik Milli Takımı, İngiltere'de düzenlenecek Yaş Grupları Dünya Şampiyonası'na Bolu'da hazırlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 12:30 Güncelleme: 08.11.2023 - 12:30
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        Trampolin Cimnastik Milli Takımı, Dünya Şampiyonası için Bolu'da kampa girdi
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        Trampolin Cimnastik Milli Takımı, İngiltere'de düzenlenecek Yaş Grupları Dünya Şampiyonası'na Bolu'da hazırlanıyor.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün Karaçayır Mahallesi'ndeki tesislerinde kampa giren milliler, 16-19 Kasım'da İngiltere'nin Birmingham şehrinde yapılacak şampiyona için çalışmalarını sürdürüyor.

        Organizasyonda Türkiye'yi Emirhan Danış (Konya), Emir Öztürk (Bolu), Batuhan Meriç Mamur (Bolu), Sinan Cankurt (Bolu), Havva Esin Ergün (Samsun), Tuba Bade Şahin (Samsun) ve Ada Kanat (Çankırı) temsil edecek.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, günde çift antrenmanla hazırlıklarını sürdüren sporcuları ziyaret ederek başarılar diledi.

        Milli takım antrenörü Caner Güzeltürk, AA muhabirine, kampta 7 sporcularının bulunduğunu belirterek, genç milli takım olarak Bolu'da organizasyona hazırlandıklarını anlattı.

        Geçen yıl Bulgaristan'daki Dünya Şampiyonası'nda Sinan Cankurt'un ikinci olduğunu anımsatan Güzeltürk, "Bu Dünya Şampiyonası'nda da en büyük isteğimiz, arzumuz şampiyon olup İstiklal Marşı'mızı İngiltere'de okutmak ve bayrağımızı dalgalandırmak." ifadesini kullandı.

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