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        Bolu Valisi Kılıç'tan "10 Kasım" mesajı

        Bolu Valisi Erkan Kılıç, Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85'inci yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 14:14 Güncelleme: 09.11.2023 - 14:14
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        Bolu Valisi Kılıç'tan "10 Kasım" mesajı
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        Bolu Valisi Erkan Kılıç, Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85'inci yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kılıç, mesajında, Cumhuriyet'in kurucusu, bağımsızlığın mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Türk milleti olarak bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla andıklarını belirtti.

        Hayatını, ülkesi ve milletine hizmet yolunda tamamlamış olan Atatürk'ün, ülkenin içinde bulunduğu zor şartlara ve sınırlı imkanlara rağmen milletinden aldığı güç ve kararlılıkla bağımsız ve millet egemenliğine dayanan Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna liderlik ettiğini vurgulayan Kılıç, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, övgüye değer birçok meziyeti şahsında toplamış büyük devlet adamıdır. Çanakkale cephesi başta olmak üzere Birinci Dünya Savaşı'nda ve Kurtuluş Savaşı'nın her aşamasında gösterdiği mücadele ruhuyla, ileri görüşlülüğüyle, üstün liderlik vasfıyla ve askeri dehasıyla adını duyurmuştur. Bu nitelikleriyle sadece milletimizin değil, tüm dünyanın sevgisini ve saygısını kazanmış bir liderdir." ifadelerini kullandı.

        Kılıç, bugün de Atatürk'ün gösterdiği istikamet doğrultusunda Cumhuriyet'in temel değerlerini koruyarak, kazanımlarını artırarak Türkiye'yi hak ettiği muasır medeniyetler seviyesine çıkarma gayreti içerisinde yollarına kararlılıkla devam ettiklerini belirterek, vefatının 85. yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'ün aziz hatırasını saygıyla yad ettiğini kaydetti.

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