Trafik farkındalığını arttırmak amacıyla sürücülere hediye verildi

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü trafik farkındalığını arttırmak amacıyla sürücüler ile ailelerine hediye verdi.

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında sürücülere yönelik farkındalık etkinliği düzenledi.

Vali Erkan Kılıç, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mehmet Avcı'nın katıldığı trafik denetiminde, ekiplerce durdurulan sürücüler trafik kuralları konusunda uyarıldı.

Vali Kılıç, sürücülere trafikte dikkatli seyretmeleri konusunda uyarılarda bulundu. Daha sonra araç içinde bulunan çocuklara içinde kumbara, yapboz, boyama kitabı ve kırmızı düdük bulunan çantalar hediye edildi.

Sürücüler, uygulamadan memnun olduklarını dile getirdi.

Vali Kılıç, insanların trafikte güvenli şekilde istedikleri yere gitmelerinin kendileri için çok önemli olduğuna vurguladı.

Bolu halkının, emniyet ve jandarma birimlerinin trafik konusundaki çalışmaları sonucu diğer illere göre çok daha bilinçli hale geldiğini anlatan Kılıç, Bolu'nun diğer alanlarda olduğu gibi trafikte de en iyi durumda olması için çalıştıklarını kaydetti.