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        Futbol: Trendyol 1. Lig

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        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2023 - 15:48 Güncelleme: 12.11.2023 - 15:48
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat:BoluAtatürk

        Hakemler: İlker Yasin Avcı, Bersan Duran, Mehmet Şengül

        Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Posmac, Oğuz Kağan Güçtekin (Dk. 67 Kubilay Sönmez), Berk Yıldız, Bettaieb, Safa Kınalı (Dk. 61 Tolunay Artuç), Oulare, Onur Ulaş, Landel (Dk. 67 Diarrassouba), Hakan Bilgiç, Ercan Coşkun (Dk. 46 Oko)

        Sakaryaspor: Cihan Topaloğlu, Kasongo, Bülent Uzun, Rotman, Sinan Kurt (DK. 85 Mikail Okyar) Donkor, Murat Cem Akpınar (Dk. 90 Çağlayan Menderes), Hasan Kılıç, Roshi (Dk. 77 Ali Ülgen), Del Valle (Dk. 84 Simon), Oğuz Yıldırım

        Goller: Dk. 66 Posmac, Dk. 84 Oulare (Boluspor), Dk. 10 Kasongo, Dk. 28 Roshi, Dk. 53 Del Valle (Sakaryaspor)

        Sarı kartlar: Dk. 45 Oğuz Kağan Güçtekin, Dk. 84 Çağlar Şahin Akbaba (Boluspor), Dk. 83 De Valle, Dk. 90 Cihan Topaloğlu (Sakaryaspor)

        BOLU

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