Bolu'da Irak uyruklu kişi evinde ölü bulundu

Bolu'da, kendisinden 2 gündür haber alınamayan Irak uyruklu yaşlı adam, evinde ölü olarak bulundu.

Irak uyruklu 75 yaşındaki Nassar Ahmed Faisal Al Khazaali'den 2 gündür haber alamayan yakını, şahsın Tabaklar Mahallesi Albay Sokak üzerinde bulunan evine gitti.

Yanında bulunan yedek anahtarla eve giren kişi, yaşlı adamı hareketsiz şekilde görünce yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaptıkları muayenede Irak uyruklu kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaşlı adamın cenazesi, otopsi için Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı'na götürüldü.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.