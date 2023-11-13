Bolu'daki operasyonlarda çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı Bolu'da 3 şüphelinin gözaltına alındığı iki kaçakçılık operasyonunda tütün ürünleri ve teknolojik aletler ele geçirildi.

Bolu'da 3 şüphelinin gözaltına alındığı iki kaçakçılık operasyonunda tütün ürünleri ve teknolojik aletler ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın tespiti ile haksız kazanç, rekabet ve vergi kaybının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında operasyonlar düzenledi.

Kent merkezinde şüpheli F.M'nin (45) evi ile iş yerinde yapılan aramada, 2 tütün doldurma makinesi, 16 elektronik sigara, 301 elektronik sigara likidi, 30 kilo 240 gram kıyılmış tütün, 159 bin 20 dolu, 50 bin boş makaron, 3 bin 935 tütün mamulleri bandrolü, 57 cinsel içerikli ürün, 75 cep telefonu şarj kablosu ve 21 kilo 500 gram çay ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alının zanlılar F.M. (45) ve M.E.C. (72), emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Teknolojik ürün kaçakçılığının önlenmesi amacıyla gerçekleştirilen operasyonda ise şüpheli U.B'nin (40) iş yerinde yapılan aramada, 5 akıllı cep telefonu, 161 kablolu/kablosuz kulaklık, 106 şarj kablosu, 44 hoparlör, 76 şarj adaptörü, 8 oyun konsolu, 10 powerbank ve 5 akıllı saat bulundu.

Emniyete götürülen zanlı, buradaki işlemlerinin ardıdnan salıverildi.