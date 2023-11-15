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        Bolulu Şükrü Amca bayrak ve Atatürk sevgisini otobüs durağında yaşatıyor

        Bolu'da 82 yaşındaki Şükrü Terzi, evinin yanındaki otobüs durağını 10 yıldır Türk bayrakları ve Atatürk resimleriyle süslüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 13:28 Güncelleme: 15.11.2023 - 13:32
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        Bolulu Şükrü Amca bayrak ve Atatürk sevgisini otobüs durağında yaşatıyor
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        Bolu'da 82 yaşındaki Şükrü Terzi, evinin yanındaki otobüs durağını 10 yıldır Türk bayrakları ve Atatürk resimleriyle süslüyor.

        Yukarısoku Mahallesi'nde yaşayan Terzi, yaklaşık 10 yıl önce evinin yanındaki durağı güzelleştirmek için halı, kilim, çiçeklerle donattı. "Aynalı Durak" ismiyle anılan mekanı Türk bayrakları ile Atatürk'ün resimleriyle de süsleyen Terzi, gönüllü olarak durağın temizlik ve bakımlarını yapıyor.

        Terzi, son dönemlerde duraktaki resim ve bayrakları boyayan kişilerin engellenmesini istiyor.

        Karayollarından emekli Terzi, AA muhabirine, evinin yanındaki otobüs durağını Atatürk sevgisi dolayısıyla süslediğini anlattı.

        Kendi imkanlarıyla düzenlediği durağın mahallenin sembolü haline geldiğini aktaran Terzi, "Ben Atatürk'ten vazgeçmem. Allah onu eksik etmesin. O olmasaydı biz kim bilir kimin zürriyeti olacaktık. Burayı yapalı 10 sene oldu. 10 senedir bununla uğraşıyorum." diye konuştu.

        Terzi, Türk bayrakları ve Atatürk fotoğraflarıyla süslü durağa baktıkça gurur duyduğunu dile getirerek, "Ben yaptığımdan gurur duyuyorum. Herkes de burayı çok seviyor. Ama bazı kişiler buraya zarar veriyor. Atatürk resimlerinin boyuyorlar. Ben de yeniden değiştiriyorum." diye konuştu.

        Yetkililerden durağa ve Atatürk resimlerine zarar verenlerin bulunmasını isteyen Terzi, "Tek isteğim bu durağın hep burada yaşaması. Başka isteğim yok. Ayrıca bana bayrak desteğinde de bulunabilirler. Çünkü, burayı görenler, ağlıyorlar. Beni kucaklıyorlar. Çok memnun oluyorlar." ifadesini kullandı.

        Galeri
        Galeri

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