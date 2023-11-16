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        Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı yağdı

        Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ne sezonun ilk karı yağdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 12:28 Güncelleme: 16.11.2023 - 12:28
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        Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı yağdı
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        Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ne sezonun ilk karı yağdı.

        Her sezon yerli ve yabancı ziyaretçilerden yoğun ilgi gören kayak merkezinde gece boyu ve sabah saatlerinde etkili olan sağanak yerini kar yağışına bıraktı.

        Zaman zaman tipi şeklinde etkisini gösteren kar yağışı ile merkezdeki otellerin çatıları ve pistler beyaz örtüyle kaplandı.

        Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 derece ölçüldüğü bölgede kar yağışının akşam saatlerine kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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