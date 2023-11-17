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        Bolu'da asayiş

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kumar, ruhsatsız ve kaçak silah ile haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilerin yakalanması için çalışmalar yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 17:48 Güncelleme: 17.11.2023 - 17:50
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        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kumar, ruhsatsız ve kaçak silah ile haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilerin yakalanması için çalışmalar yapıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğünce 01 Ekim-11 Kasım'da yapılan denetimlerde, 5 iş yerinde kumar oynandığı belirlendi.

        Kumarda kullanıldığı tespit edilen 15 bin 550 liraya el konulan operasyonda, iş yerlerinin sahipleri hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.

        Kumar oynadığı tespit edilen 23 kişiye toplam 93 bin 265 lira idari para cezası kesildi.

        - Hapis cezası bulunan 13 kişi yakalandı

        Haklarında arama ve yakalama emri olan kişilerin bulunması için yapılan çalışmalarda ise 01-15 Kasım'daki denetimlerde, çeşitli suçlardan yakalama ve arama emri bulunan 31 zanlı yakalandı.

        Şüphelilerden, haklarında 3 ay ila 15 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası olan 13 kişi cezaevine gönderildi.

        Kaçak ve ruhsatsız silah bulunduranlara yönelik 10 Ağustos-10 Kasım tarihleri arasında yapılan aramalarda, ruhsatsız 23 tabanca, 13 av tüfeği ve 28 kurusıkı tabanca ele geçirildi, 64 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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