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        Bolu'da mantar ararken kaybolan kişiyi arama çalışması başladı

        Bolu'da mantar ararken kaybolduğu ihbarı yapılan kişinin bulunması için çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 18:11 Güncelleme: 17.11.2023 - 18:50
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        Bolu'da mantar ararken kaybolan kişiyi arama çalışması başladı
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        Bolu'da mantar ararken kaybolduğu ihbarı yapılan kişinin bulunması için çalışma başlatıldı.

        Ağaççılar köyü ile Atyaylası arasında kalan ormanlık alanda arkadaşı ile mantar aramaya giden Ergin Kahveci bir süre sonra kayboldu.

        Kahveci'den yaklaşık 4-5 saattir haber alamayan arkadaşı, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

        İhbar üzerine olay yerine AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, Kahveci'nin bulunması için arama çalışması başlattı.

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