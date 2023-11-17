Bolu'da mantar ararken kaybolan kişiyi arama çalışması başladı Bolu'da mantar ararken kaybolduğu ihbarı yapılan kişinin bulunması için çalışma başlatıldı.

Bolu'da mantar ararken kaybolduğu ihbarı yapılan kişinin bulunması için çalışma başlatıldı.

Ağaççılar köyü ile Atyaylası arasında kalan ormanlık alanda arkadaşı ile mantar aramaya giden Ergin Kahveci bir süre sonra kayboldu.

Kahveci'den yaklaşık 4-5 saattir haber alamayan arkadaşı, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Kahveci'nin bulunması için arama çalışması başlattı.