Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Bolu'da kar yağışı etkili oluyor

        Bolu kent merkeziyle Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 09:28 Güncelleme: 19.11.2023 - 09:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu'da kar yağışı etkili oluyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bolu kent merkeziyle Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı sürüyor.

        Bölgede gece saatlerinde başlayan yağış etkisini sürdürüyor. Otoyolun Yumrukaya, Elmalık, Bolu Dağı Tüneli ve Viyadükler kesimindeki yağış nedeniyle sürücüler güzergahta yavaş ilerliyor.

        Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaparken, polis sürücüleri dikkatli seyretmeleri konularında uyarıyor.

        D-100 kara yolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bolu Dağı Polisevi ve Karanlıkdere kesimlerinde de kar etkisini gösteriyor. Yol kenarlarının beyaza büründüğü kara yolunda ekipler, küreme ve tuzlama çalışmaları yapıyor.

        Kent merkezinde de kar yağışı devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Meteoroloji'den kritik uyarı! 72 kent için "sarı" ve "turuncu" alarm!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 72 kent için "sarı" ve "turuncu" alarm!
        Uyuz vakalarında artış!
        Uyuz vakalarında artış!
        Almanya'da resital!
        Almanya'da resital!
        Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e kınama
        Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e kınama
        "Cenazesine özellikle katılmadım"
        "Cenazesine özellikle katılmadım"
        Montella: Ruhlarına dokunmak önemli
        Montella: Ruhlarına dokunmak önemli
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Ahmet Selim Kul yazdı: Muhteşemsiniz!
        Ahmet Selim Kul yazdı: Muhteşemsiniz!
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Joe Biden: Gazze, Filistin'in kontrolünde olmalı
        Joe Biden: Gazze, Filistin'in kontrolünde olmalı
        Rus ailenin bavulundan bunlar çıktı
        Rus ailenin bavulundan bunlar çıktı
        Avrupa'da Filistin'e destek gösterileri
        Avrupa'da Filistin'e destek gösterileri
        "Gazze'yi hayatta tutmaya devam edeceğiz"
        "Gazze'yi hayatta tutmaya devam edeceğiz"
        Galatasaray'da Angelino krizi!
        Galatasaray'da Angelino krizi!
        Adana'da şoke eden görüntüler sonrası Valilik'ten açıklama
        Adana'da şoke eden görüntüler sonrası Valilik'ten açıklama
        Aşk dedikodusu cinayetle bitti!
        Aşk dedikodusu cinayetle bitti!
        Bin Ladin'in mektubu ABD'yi sarstı
        Bin Ladin'in mektubu ABD'yi sarstı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Berlin ziyareti Avrupa basınında
        Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Berlin ziyareti Avrupa basınında
        Gündemdeki Eurofighter hakkında tüm bilinenler
        Gündemdeki Eurofighter hakkında tüm bilinenler
        Diş tedavisine gitmiş hayatını kaybetmişti! Flaş gelişme!
        Diş tedavisine gitmiş hayatını kaybetmişti! Flaş gelişme!

        Benzer Haberler

        Göynük'te Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi
        Göynük'te Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi
        Mengen'in coğrafi işaretli peyniri, kooperatif çalışmasıyla ününü yayacak
        Mengen'in coğrafi işaretli peyniri, kooperatif çalışmasıyla ününü yayacak
        Bolu'da mantar ararken kaybolan kişiyi arama çalışması başladı
        Bolu'da mantar ararken kaybolan kişiyi arama çalışması başladı
        Bolu'da "Terapötik Mimarlıkta Sanatın Etkisi" paneli düzenlendi
        Bolu'da "Terapötik Mimarlıkta Sanatın Etkisi" paneli düzenlendi
        Bolu'da asayiş
        Bolu'da asayiş
        Mengen'de peynir üretim tesis törenle açıldı
        Mengen'de peynir üretim tesis törenle açıldı