Gölcük Tabiat Parkı'nda kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı

Bolu'daki Gölcük Tabiat Parkı'nda kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Kent merkezine yaklaşık 14 kilometre uzaklıktaki tabiat parkında sabahın erken saatlerinde kar yağışı başladı. Yoğun yağışın ardından bölgedeki kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

Parka gelen tatilciler, yağış altında yürüyüş yaptı, hatıra fotoğrafı çekti.

Bazı vatandaşlar da göl kenarındaki iskeleden manzarayı izledi.

Kar yağışı, kent merkezi ve ilçelerde de etkili olmaya devam ediyor.