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        Bolu'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara

        Bolu'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 18:17 Güncelleme: 19.11.2023 - 18:17
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        Bolu'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara
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        Bolu'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, il genelindeki olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Kasım'da, tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.

        Açıklamada ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin, aynı tarihte 1 gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

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