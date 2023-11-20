Yedigöller'de kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 26 kişi kurtarıldı

Bolu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle yolu ulaşıma kapanan Yedigöller Milli Parkı'nda mahsur kalan 26 kişi, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Parkta kamp yapan 20 kişi ve 6 tesis çalışanı, yoğun kar yağışı sonucu kapanan yollar nedeniyle bölgede mahsur kaldı.

İhbar üzerine AFAD koordinesinde, Doğa Koruma ve Mili Parklar Şube Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin de eşlik ettiği yaklaşık 5 saat süren çalışma sonucu Yedigöller'e ulaşıldı.

Ekipler eşliğinde kente merkezine getirilen 26 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.