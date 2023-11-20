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        Bolu'da kar yağışı etkisini kaybetti

        Bolu'da dün gün boyu devam eden kar yağışı etkisini kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 11:03 Güncelleme: 20.11.2023 - 11:03
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        Bolu'da kar yağışı etkisini kaybetti
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        Bolu'da dün gün boyu devam eden kar yağışı etkisini kaybetti.

        Yoğun yağışın ardından kar kalınlığı kent merkezinde 15, Bolu Dağı'nda 30, Abant ve Gölcük Milli Parkları'nda ise 40 santimetreye ulaştı.

        Anadolu'yu İstanbul'a bağlayan Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunda kar nedeniyle ulaşımda yaşanan yoğunluk, karın etkisini yitirmesiyle normal seyrine döndü.

        Otoyolun Bolu Dağı Tüneli ile kara yolunun Bolu Dağı kesimindeki trafik akışında sorun yaşanmazken, karayolları ekipleri yol kenarlarında biriken karların temizliyor.

        Ekipler ayrıca buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yapıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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