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        Abant Gölü'ne 3 bin 500 Abant alası yavrusu bırakıldı

        Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı içindeki göle 3 bin 500 Abant alası yavrusu salındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 09:49 Güncelleme: 26.12.2023 - 09:55
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        Abant Gölü'ne 3 bin 500 Abant alası yavrusu bırakıldı
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        Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı içindeki göle 3 bin 500 Abant alası yavrusu salındı.

        Tabiat parkında, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü tarafından etkinlik yapıldı.

        Etkinlikte, Abant Alabalık Üretim İstasyonu'nda üretimi gerçekleştirilen 3 bin 500 Abant alası yavrusu göle bırakıldı.

        Etkinliğe, Mudurnu Kaymakamı Ayhan Kalaycıoğlu, Tarım ve Orman Bakanlığı 9. Bölge Müdürü Hasan Başyiğit, Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Mustafa Gözler ile şube müdürleri katıldı.

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