Bolu Dağı'nda kar yağışı (2)

GEREDEBEYAZ ÖRTÜYLE KAPLANDI

Bolu'nun Gerede ilçesinde dün gece başlayan kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi beyaz örtüyle kaplandı, kar kalınlığı 30 santimetreyi buldu. Esnaf dükkanlarının önünü temizlerken, vatandaşlar da araçlarının üzerindeki karları temizledi.

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