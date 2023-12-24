Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Gerede'de kar kalınlığı 50 santimetreye yaklaştı

        Bolu'nun Gerede ilçesi yoğun yağışın ardından beyaz örtüyle kaplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2023 - 13:08 Güncelleme: 24.12.2023 - 13:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gerede'de kar kalınlığı 50 santimetreye yaklaştı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bolu'nun Gerede ilçesi yoğun yağışın ardından beyaz örtüyle kaplandı.

        Dün öğleden sonra başlayan ve aralıksız olarak devam eden yağışı ile kent merkezinde kar kalınlığı 50 santimetreye yaklaştı.

        Belediye ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmaları yaparken, bazı vatandaşlar araçlarının üzerinde bulunan karları fırçalarla temizledi.

        Yoğun yağış nedeniyle bazı sürücüler araçlarını bulundukları yerden çıkarmakta zorlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Şehit olmadan önce komutanına bu videoyu göndermiş
        Şehit olmadan önce komutanına bu videoyu göndermiş
        Pençe-Kilit şehitlerine gözyaşlarıyla veda
        Pençe-Kilit şehitlerine gözyaşlarıyla veda
        Milli Savunma Bakanı Irak sınırında
        Milli Savunma Bakanı Irak sınırında
        "Fenerbahçe'nin kaybetme lüksü yok"
        "Fenerbahçe'nin kaybetme lüksü yok"
        Avcılar'da apartmanda koku tedirginliği
        Avcılar'da apartmanda koku tedirginliği
        İşte derbinin 11'leri
        İşte derbinin 11'leri
        Ünlülerin şehit acısı
        Ünlülerin şehit acısı
        Derbinin kilit isimleri!
        Derbinin kilit isimleri!
        Ünlü DJ'in katilini itirafa götüren şaşırtan plan!
        Ünlü DJ'in katilini itirafa götüren şaşırtan plan!
        MSB: 29 hedef imha edildi
        MSB: 29 hedef imha edildi
        Flaş uyarılar! Şiddetli rüzgar ve yağışa dikkat
        Flaş uyarılar! Şiddetli rüzgar ve yağışa dikkat
        Alçak saldırı sonrası başsağlığı mesajları
        Alçak saldırı sonrası başsağlığı mesajları
        Banksy'nin sokaktaki eseri kaçırıldı
        Banksy'nin sokaktaki eseri kaçırıldı
        Yapay zeka şiirin katili mi olacak?
        Yapay zeka şiirin katili mi olacak?
        'Bayan Bacak'ın dramı
        'Bayan Bacak'ın dramı
        Atilla Taş ve eşinin o görüntüleri ortaya çıktı
        Atilla Taş ve eşinin o görüntüleri ortaya çıktı
        Cenazesini çalıp fidye istediler
        Cenazesini çalıp fidye istediler
        Türkiye’de son 10 yılın gişe şampiyonları
        Türkiye’de son 10 yılın gişe şampiyonları
        "Long Covid bir ömür sürebilir"
        "Long Covid bir ömür sürebilir"
        Beşiktaş'ta teknik direktörlüğe 4 aday
        Beşiktaş'ta teknik direktörlüğe 4 aday

        Benzer Haberler

        Boluspor, Ahlatcı Çorum FK maçı hazırlıklarını tamamladı
        Boluspor, Ahlatcı Çorum FK maçı hazırlıklarını tamamladı
        Bolu Dağı'nda kar yağışı
        Bolu Dağı'nda kar yağışı
        Mengen İtfaiyesi envanterine merdivenli araç katıldı
        Mengen İtfaiyesi envanterine merdivenli araç katıldı
        Bolu Dağı'nda kar başladı, Karayolları ekipleri çalışma başlattı
        Bolu Dağı'nda kar başladı, Karayolları ekipleri çalışma başlattı
        Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor
        Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor
        Uzun süre cep telefonu kullanımı epilepsiyi tetikleyebilir
        Uzun süre cep telefonu kullanımı epilepsiyi tetikleyebilir