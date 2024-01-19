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        Bolu'da devrilen otomobildeki baba ve oğlu yaralandı

        Bolu'nun Mudurnu ilçesinde devrilen otomobilde bulunan baba ve oğlu yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 08:56 Güncelleme: 19.01.2024 - 09:01
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        Bolu'da devrilen otomobildeki baba ve oğlu yaralandı
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        Bolu'nun Mudurnu ilçesinde devrilen otomobilde bulunan baba ve oğlu yaralandı.

        Musalla Mahallesi'nde Hayri K. yönetimindeki 54 ABJ 911 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, emniyet ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Araca sıkışan sürücü ve babası Mehmet K, Mudurnu Belediyesi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kazada hafif yaralanan baba ve oğlu, ambulansla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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