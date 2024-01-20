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        Boluspor-Bandırmaspor maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Teksüt Bandırmaspor'u 2-1 yenen Boluspor'un Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 19:49 Güncelleme: 20.01.2024 - 20:02
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        Boluspor-Bandırmaspor maçının ardından
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        Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Teksüt Bandırmaspor'u 2-1 yenen Boluspor'un Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

        Koşukavak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kendileri açısından çok değerli bir maç olduğunu ifade etti.

        Geçen hafta Adanaspor deplasmanında 65 dakika 10 kişi oynadıklarını, kazanabilecekleri maçı berabere bitirdiklerini, bu maçın yukarılara oynamak açısından çok değerli olduğuna değinen Koşukavak, sonuna kadar play-off takımı olmak için çalışacaklarını ifade etti.

        Bandırmaspor'un sezon başından planlı bir şekilde kurulmuş iyi oyuncuları olan bir takım olduğunu aktaran Koşukavak, "Ekonomik anlamda da bizden rahatlar. Oyuncu kalitesi var ama kimin askerlerinin iyi olduğunun önemi yok, kim askerlerini daha iyi kullanıyor bunun önemi var bence. Kazandığımız için mutluyum." şeklinde konuştu.

        Koşukavak, maçın son bölümlerinde yaşananlara ilişkin, Posmac'ın yanlış pasının ardından rakibe verilen topla kalelerinde golü gördüklerini anımsattı.

        Antrenörlerin karşı takım antrenörleri ile ilgili açıklama yapmasının hoş olmadığına dikkat çeken Koşukavak, "Üçlü savunma oynamayı çok maharet sanmak, biz üçlü savunma oynadık, bütün Türkiye üçlü savunma oynuyor demek bana bir hak doğuruyor. Ben bunların bildiğini unuttum. Bu kadar yeter herkese." dedi.

        - Eroğlu: "Hedefimizden sapmış değiliz"

        Teksüt Bandırmaspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu ise, kazanıp diğer haftalardaki çıkışlarını devam ettirmek istediklerini, galibiyete ihtiyaçları olduğunu belirtti.

        Kritik pozisyonları değerlendiremediklerini ifade eden Eroğlu, bölüm bölüm iyi oynadıkları dakikaları sonuçlandıramadıklarını, çok üretim yapamasalar da girdikleri pozisyonlarında da netice alamadıklarını kaydetti.

        Eroğlu, Boluspor'un duran toptaki istatistiğini bildiklerini anlatarak, şunları kaydetti:

        "Bir anlık konsantrasyondan dolayı kalemizde golü gördük. Dengeli giden bir maçtı aslında bölüm bölüm. Kim golü bulsa lehine dönecek bir maçtı aslında. Karşılama alanları ve savunmayı her iki takımda iyi yapıyordu. Boluspor son bölümde savunmayı iyi yaptı. Buna rağmen 4 tane pozisyonumuz var. Değerlendirebilseydik bizim lehimize iyi sonuç olurdu. Hedefimizden sapmış değiliz. Yine Süper Lig hedefine devam ediyoruz. Önümüzde iç sahada oynayacağımız bir maç var. Geride kalan 15 tane maçımız var. Oyunun belirli bölümlerinde iyi bir performans ortaya koydu tamımız ama sonuçlandıramadık. Bunu sonuca bağlamamız lazım. Sürekli gelişen oyunumuz olacak."

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