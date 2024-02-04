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        Gölcük Tabiat Parkı'nda tatil yoğunluğu sürüyor

        Gölcük Tabiat Parkı'nda, yarıyıl tatilinin son gününde yoğunluk devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2024 - 14:01 Güncelleme: 04.02.2024 - 14:27
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        Gölcük Tabiat Parkı'nda tatil yoğunluğu sürüyor
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        Gölcük Tabiat Parkı'nda, yarıyıl tatilinin son gününde yoğunluk devam etti.

        Bolu'ya yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta bulunan Gölcük Tabiat Parkı, sömestirde de tercih edilen tatil bölgeleri arasında yer aldı.

        Yarıyıl tatilinin son gününde Gölcük Tabiat Parkı'na gelen ziyaretçiler, yüzeyi buz tutmuş gölün çevresinde yürüyüş yapıp, fotoğraf çekti.

        Bazı ziyaretçiler de göl çevresindeki yamaçlardan, şambrel ve kızaklarla kayarak keyifli vakit geçirdi.

        Öte yandan gölün yüzeyindeki buz tabakasının üzerinde yürümeye çalışanlar, görevliler tarafından uyarıldı.

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