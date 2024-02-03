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        Kartalkaya'da tatilciler, telesiyejde mahsur kaldı

        BOLU'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde, hattaki arıza nedeniyle telesiyejde mahsur kalan 40 tatilci, ekiplerin yaklaşık 3,5 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.02.2024 - 17:28 Güncelleme: 03.02.2024 - 17:30
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        Kartalkaya'da tatilciler, telesiyejde mahsur kaldı
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        BOLU'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde, hattaki arıza nedeniyle telesiyejde mahsur kalan 40 tatilci, ekiplerin yaklaşık 3,5 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

        Olay, saat 14.00 sıralarında, Kartalkaya Kayak Merkezi'nde meydana geldi. Kayak merkezinde, trafoda yüksek akım nedeniyle arıza çıktı, telesiyej durdu. Tatilciler telesiyejde mahsur kalırken; bölgeye AFAD, Jandarma Arama Kurtarma ve Köroğlu Arama Kurtarma ekipleri gönderildi. Telesiyejdeki 40 kişi soğuk hava nedeniyle zor anlar yaşadı. Tatilciler, ekiplerin yaklaşık 3,5 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

        'ELEKTRİK ANA DAĞITIM PANOSUNDA ARIZA'

        Telesiyejlerin bulunduğu otelin sahibi Halit Ergül, arıza hakkında bilgi vererek, "Kartalkaya Kayak Merkezi'nde elektrik ana dağıtım panosunda meydana gelen arıza nedeniyle, kayakçılar telesiyejde mahsur kaldı. Jandarma ve AFAD ekiplerinin, tesis çalışanlarının ve teknik ekiplerin özverili çalışmasıyla, tüm kayakçılar 3,5 saatin sonunda güvenli şekilde kurtarıldı. Herhangi bir yaralanma veya zarar bildirilmeyen olayda, kayakçıların tahliyesi için tüm ekipler seferber oldu" dedi.

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