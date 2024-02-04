Mengen'de, şükür mevlidi okutuldu

Bolu'nun Mengen ilçesinde, 1944 yılında meydana gelen Bolu depreminin ardından başlatılan ve her yıl tekrarlanan şükür mevlidi 80. defa okutuldu.

Çubuk Köyü Camisi'nde düzenlenen programda, öğle vakti mevlit okutuldu.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların okunmasının ardından, vatandaşlara yemek ikram edildi.

Çubuk Köyü Muhtarı Hamit Arslan, yaptığı konuşmada, katılımcılara teşekkür ederek, "Dualarımızın, birlik ve beraberliğimizin simgesi olan bu mevlidin, köyümüzde ve kalplerimizde sonsuza kadar yaşamasını diliyorum. Hep birlikte, gelecek yıllarda da bu özel günde bir araya gelmek umuduyla." ifadelerini kullandı.

Programa, Mengen Kaymakamı Fatih Yıldız, İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, Mengen Müftüsü Mehmet Özcan ve vatandaşlar katıldı.