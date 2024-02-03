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        Yeniçağa Gölü kısmen buz tuttu

        Bolu'da, Yeniçağa Gölü'nün yüzeyi kısmen buz tuttu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2024 - 15:52 Güncelleme: 03.02.2024 - 16:02
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        Yeniçağa Gölü kısmen buz tuttu
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        Bolu'da, Yeniçağa Gölü'nün yüzeyi kısmen buz tuttu.

        İlçede hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi hayatı olumsuz etkiledi.

        Yeniçağa Gölü'nün kıyı kısımları ve bazı bölgeleri kısmen buz tuttu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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