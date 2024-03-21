Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Bolu'ya gelin gelen Gürcistan uyruklu kadın Müslüman oldu

        Evlenerek Bolu'ya yerleşen Gürcistan uyruklu Tina Turgut İslamiyet'i seçti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 11:58 Güncelleme: 21.03.2024 - 11:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu'ya gelin gelen Gürcistan uyruklu kadın Müslüman oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Evlenerek Bolu'ya yerleşen Gürcistan uyruklu Tina Turgut İslamiyet'i seçti.

        Tina Turgut, 15 yıl önce Levent Turgut ile evlenerek Bolu'ya yerleşti.

        İslamiyet'ten etkilenerek Müslüman olmaya karar veren kadın için Bolu Müftülüğünde ihtida töreni düzenlendi.

        İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş'ın İslamiyet hakkında bilgi verdiği Turgut, kelimeişehadet getirerek Müslüman oldu ve "Zeynep" ismini aldı.

        Demirtaş, Turgut'a "ihtida belgesi" ile mealli Kur'an-ı Kerim ve Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından çıkan çeşitli kitaplar takdim etti.

        Turgut, 15 yıldır mutlu bir aile yaşantısının olduğunu belirterek, "Din hususunda hiçbir baskı yaşamadım. Ramazan ayıyla birlikte kararımı verdim ve İslamiyet'i seçtim. Kur'an-ı Kerim okumayı da öğrenmek istiyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TIR ile minibüs çarpıştı! İlk belirlemeye göre 5 ölü!
        TIR ile minibüs çarpıştı! İlk belirlemeye göre 5 ölü!
        Trump panik halinde
        Trump panik halinde
        Yeni Anayasa Mahkemesi Başkanı belli oldu
        Yeni Anayasa Mahkemesi Başkanı belli oldu
        İşte Süper Lig'in değerli futbolcusu!
        İşte Süper Lig'in değerli futbolcusu!
        O anlar kamerada! Motokurye ile esnafın meydan savaşı!
        O anlar kamerada! Motokurye ile esnafın meydan savaşı!
        Cem Yılmaz sağlık sorununu açıkladı
        Cem Yılmaz sağlık sorununu açıkladı
        İstanbul trafiğinde "neden bana çarptın" dayağı
        İstanbul trafiğinde "neden bana çarptın" dayağı
        Arda Güler ve Kenan Yıldız o listede!
        Arda Güler ve Kenan Yıldız o listede!
        Elektrik desteği alanlardan güvence bedeli alınmayacak
        Elektrik desteği alanlardan güvence bedeli alınmayacak
        En riskli sürücüler boşanmış olanlar
        En riskli sürücüler boşanmış olanlar
        Faydalarını duyunca 'her sofrada olmalı' diyeceksiniz
        Faydalarını duyunca 'her sofrada olmalı' diyeceksiniz
        O anlar kamerada! Kuzenini sokakta vurdu!
        O anlar kamerada! Kuzenini sokakta vurdu!
        "Hayatımda hiçbir kadın olmayacak"
        "Hayatımda hiçbir kadın olmayacak"
        Altında yeni rekor
        Altında yeni rekor
        En sık görülen 7 rüya teması ve anlamları!
        En sık görülen 7 rüya teması ve anlamları!
        Ekmeği bile taşıyamıyordu! Kalp kapakları değişince...
        Ekmeği bile taşıyamıyordu! Kalp kapakları değişince...
        Avrupa'da grev dalgası
        Avrupa'da grev dalgası
        BES'te kısmen ödeme uygulaması 1 Temmuz'a ertelendi
        BES'te kısmen ödeme uygulaması 1 Temmuz'a ertelendi
        Ertuğrul Doğan: Adalet herkes için olacak!
        Ertuğrul Doğan: Adalet herkes için olacak!
        "Amerikan rüyası"ndan "Amerikan kabusu"na
        "Amerikan rüyası"ndan "Amerikan kabusu"na

        Benzer Haberler

        Bolu'nun yüksek kesimleri karla kaplandı
        Bolu'nun yüksek kesimleri karla kaplandı
        Bolu'da 25 hırsızlık olayının şüphelisi tutuklandı
        Bolu'da 25 hırsızlık olayının şüphelisi tutuklandı
        450 bin tatilcinin geldiği Kartalkaya'da kayak sezonu kapanıyor
        450 bin tatilcinin geldiği Kartalkaya'da kayak sezonu kapanıyor
        Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor
        Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor
        AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı Demirkol, belediye çalışanlarını ziyare...
        AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı Demirkol, belediye çalışanlarını ziyare...
        Bolu'da yanan ormanlık alan ağaçlandırıldı
        Bolu'da yanan ormanlık alan ağaçlandırıldı