Bolu'ya gelin gelen Gürcistan uyruklu kadın Müslüman oldu

Turgut, 15 yıldır mutlu bir aile yaşantısının olduğunu belirterek, "Din hususunda hiçbir baskı yaşamadım. Ramazan ayıyla birlikte kararımı verdim ve İslamiyet'i seçtim. Kur'an-ı Kerim okumayı da öğrenmek istiyorum." dedi.

Demirtaş, Turgut'a "ihtida belgesi" ile mealli Kur'an-ı Kerim ve Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından çıkan çeşitli kitaplar takdim etti.

İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş'ın İslamiyet hakkında bilgi verdiği Turgut, kelimeişehadet getirerek Müslüman oldu ve "Zeynep" ismini aldı.

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