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        Bolu'nun yüksek kesimleri karla kaplandı

        Bolu'da kar etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 11:38 Güncelleme: 21.03.2024 - 11:38
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        Bolu'nun yüksek kesimleri karla kaplandı
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        Bolu'da kar etkili oldu.

        İl genelinde gece saatlerinde görülen kar yağışı, sabaha karşı etkisini yitirdi.

        Yağışın ardından kentin yüksek kesimleri, yaylalar ve dağlar beyaza büründü.

        Bolu Dağı'nda da karla kaplanan ağaçlar, güzel görüntü oluşturdu.

        Ayrıca yağışın etkili olduğu Yeniçağa ilçesinde kar kalınlığı yaklaşık 5 santimetre ölçüldü.

        İlçe ve köylerde etkili olan yağışın ardından ağaçlar ve yeşil alanlar, beyaz örtüyle kaplandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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