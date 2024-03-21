Bolu'nun yüksek kesimleri karla kaplandı

İlçe ve köylerde etkili olan yağışın ardından ağaçlar ve yeşil alanlar, beyaz örtüyle kaplandı.

Ayrıca yağışın etkili olduğu Yeniçağa ilçesinde kar kalınlığı yaklaşık 5 santimetre ölçüldü.

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