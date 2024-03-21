Bolu'nun yüksek kesimleri karla kaplandı
Bolu'da kar etkili oldu.
Bolu'da kar etkili oldu.
İl genelinde gece saatlerinde görülen kar yağışı, sabaha karşı etkisini yitirdi.
Yağışın ardından kentin yüksek kesimleri, yaylalar ve dağlar beyaza büründü.
Bolu Dağı'nda da karla kaplanan ağaçlar, güzel görüntü oluşturdu.
Ayrıca yağışın etkili olduğu Yeniçağa ilçesinde kar kalınlığı yaklaşık 5 santimetre ölçüldü.
İlçe ve köylerde etkili olan yağışın ardından ağaçlar ve yeşil alanlar, beyaz örtüyle kaplandı.
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