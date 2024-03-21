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        450 bin tatilcinin geldiği Kartalkaya'da kayak sezonu kapanıyor

        BOLU'nun kış turizm merkezi Kartalkaya'da, kayak sezonu 24 Mart'ta sona erecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 10:08 Güncelleme: 21.03.2024 - 10:10
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        450 bin tatilcinin geldiği Kartalkaya'da kayak sezonu kapanıyor
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        BOLU'nun kış turizm merkezi Kartalkaya'da, kayak sezonu 24 Mart'ta sona erecek. 3 ay boyunca yaklaşık 450 bin ziyaretçinin geldiği Kartalkaya'da, açık tutulan 2 otel de bu hafta sonu kapanacak.

        Köroğlu Dağları'nın zirvesindeki 2 bin 500 yatak kapasiteli 5 otelin bulunduğu kayak merkezi Kartalkaya'da, 15 Aralık'ta yapay kar desteği ile kayak sezonu açıldı. Sezonun açılması ile kayak tutkunları toplam 75 kilometre uzunluğundaki pistlere sahip kayak merkezine akın etti. Özellikle hafta sonları ve sömestir tatilinde Kartalkaya'daki oteller tamamen doldu. 3 ay süren kayak sezonu boyunca Kartalkaya'ya günübirlik tatilciler de dahil, yaklaşık 450 bin kişi geldi. Kayak merkezindeki 3 otel geçen hafta sonu kapanırken, diğer 2 otel 24 Mart'ta paydos edecek, böylece Kartalkaya'da kayak sezonu sona erecek.

        'GENEL OLARAK SEZON GÜZEL GEÇTİ'

        Batı Karadeniz Otelciler Derneği Başkanı Halit Ergül, kayak sezonu boyunca yaklaşık 225 bin tatilcinin Kartalkaya'daki otellerde konakladığını belirterek, "225 bin civarında da günübirlik tatilci ile birlikte 450 bin ziyaretçi geldi. Genel olarak sezon güzel geçti. Kartalkaya'da kayak sezonu, 15 Aralık ile 15 Mart arasında. Erken açsanız da gelen olmuyor geç kapatsanız da gelen olmuyor. Şu an kar var ama gelen müşteri sayısı çok düştüğü için oteli kapattık. Kartalkaya'da 5 otel var; 3 tanesi kapattı, 2 tanesi de pazar günü kapatacaklar" dedi.

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