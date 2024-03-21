450 bin tatilcinin geldiği Kartalkaya'da kayak sezonu kapanıyor

BOLU'nun kış turizm merkezi Kartalkaya'da, kayak sezonu 24 Mart'ta sona erecek. 3 ay boyunca yaklaşık 450 bin ziyaretçinin geldiği Kartalkaya'da, açık tutulan 2 otel de bu hafta sonu kapanacak.

Köroğlu Dağları'nın zirvesindeki 2 bin 500 yatak kapasiteli 5 otelin bulunduğu kayak merkezi Kartalkaya'da, 15 Aralık'ta yapay kar desteği ile kayak sezonu açıldı. Sezonun açılması ile kayak tutkunları toplam 75 kilometre uzunluğundaki pistlere sahip kayak merkezine akın etti. Özellikle hafta sonları ve sömestir tatilinde Kartalkaya'daki oteller tamamen doldu. 3 ay süren kayak sezonu boyunca Kartalkaya'ya günübirlik tatilciler de dahil, yaklaşık 450 bin kişi geldi. Kayak merkezindeki 3 otel geçen hafta sonu kapanırken, diğer 2 otel 24 Mart'ta paydos edecek, böylece Kartalkaya'da kayak sezonu sona erecek.