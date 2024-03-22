Bolu'da, "Sağlığın için harekete geç" etkinliği düzenlendi

Bolu'da Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında "Sağlığın için harekete geç" etkinliği gerçekleştirildi.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Yaşlı Sağlığı, Bakımı Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü'nün Karaçayır Çok Amaçlı Spor Salonunda düzenlediği etkinliğe 60 yaşlı katıldı.

Programda Dr. Öğretim Üyesi Fatih Uysal ve Doç. Dr. Nuriye Özengin, uzman oldukları alanlarla ilgili bilgi verdi.

Daha sonra Özengin, kasları güçlendiren basit ama etkili egzersizleri katılımcılara öğretti.

Yaşlı Sağlığı, Bakımı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Şebnem Avcı, programa yoğun katılım gösteren vatandaşlara teşekkür etti.

Eğitim programlarının devam edeceğini vurgulayan Avcı, şöyle konuştu:

"Yaşlıların sağlıklarına dikkat çekmek, seminer ve egzersiz çalışmasıyla kadın ve erkek ürogenital sağlığında önemli yeri olan pelvik taban kaslarımızın önemini vurgulamak için bir eğitim programı düzenlemek istedik. Bolu'da hem sosyal anlamda, hem sağlık alanında aktif olan çok güzel bir ileri yaş grubu var. İstikrarlı bir şekilde tüm eğitim programlarına iştirak ediyorlar. Bunun kıymetini bilmeli ve ilimizdeki daha çok kişiye ulaşmaya çalışmalıyız."